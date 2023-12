La Roma torna a vincere, batte 2-0 il Napoli (che chiude in nove) e lo sorpassa al 6° posto. L'MVP è Pellegrini, autore del vantaggio da subentrato. L'unica insufficienza tra i giallorossi è per Paredes. Agli azzurri non basta Meret: il peggiore è Politano per l'espulsione ingenua, bocciato anche Osimhen. Le pagelle di Federico Zancan

