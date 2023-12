Torino-Udinese 1-1: video, gol e highlights

Un tiro-cross di Ilic a due minuti dalla fine salva il Torino in casa contro l'Udinese dopo una partita con pochissime emozioni per più di 80'. A meno di 10' dalla fine il primo gol in Serie A di Zarraga illude i bianconeri, vicini a conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza. Ma il tentativo del centrocampista serbo fissa il finale sull'1-1 e permette ai granata di ottenere il quarto risultato utile consecutivo e di rimanere agganciati alla zona europea della classifica

LE PAGELLE