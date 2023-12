Tre punti pesantissimi per il Verona che batte il Cagliari ed esce fuori dalla zona retrocessione, scavalcando la squadra di Ranieri. Momento decisivo del match a inizio ripresa: al 51' il rosso per Makoumbou che lascia il Cagliari in dieci. Meno di due minuti dopo la rete di Ngonge per l'1-0 con un mancino a giro. Al 90' e in contropiede ecco il bis di Djuric. Cagliari al momento al terzultimo posto

CLASSIFICA - PAGELLE