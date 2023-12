La squadra di Sarri chiude il 2023 con una preziosa vittoria arrivata, peraltro, in rimonta. La Lazio batte il Frosinone 3-1 dopo aver dominato nel gioco ma creato poco nei primi 45'. nella ripresa al primo affondo Frosinone in vantaggio su rigore segnato da Soulé (mani di Guendouzi). Poi la risposta della Lazio che la ribalta in 2' con Castellanos e Isaksen e la chiude nel finale con una rete di Patric

LE PAGELLE