Torna al Dall'Ara il Bologna dopo la sconfitta di Udine e affronta il Genoa di Gilardino. Thiago Motta con il dubbio Urbanski-Orsolini nel terzetto alle spalle di Zirkzee. Ballottaggi anche in casa Grifone con Ekuban favorito su Retegui e Malinovskyi su Strootman. Il match è oggi in diretta alle 20.45

C’è il Genoa di Alberto Gilardino a sfidare il Bologna al Dall’Ara. Gli emiliani, in piena corsa per la zona Champions League, sono reduci dal pesante ko di Udine, mentre i liguri sono stati in grado di fermare l’Inter a Marassi. Dubbi per Thiago Motta che dovrà decidere chi tra il recuperato Orsolini e il giovane Urbanski partirà dal primo minuto. Ballottaggio anche in difesa tra Lucumí e Lykogiannis: se gioca il colombiano, Calafiori sull’out sinistro. Ferguson è squalificato, giocherà Fabbian. Lato Genoa, Ekuban è favorito su Retegui per affiancare Gudmundsson in attacco, mentre a centrocampo Malinovskyi parte in vantaggio su Strootman. Più Messias di Martin per l’out mancino con Vasquez nei tre dietro. Oltre a Thorsby fuori per influenza anche Strootman e Leali.

Le probabili formazioni di Bologna Genoa BOLOGNA (4-2-3-1), probabile formazione : Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì/Lykogiannis; Freuler, Moro; Urbanski/Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta

: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì/Lykogiannis; Freuler, Moro; Urbanski/Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta GENOA (3-5-2), probabile formazione: Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmunsson, Ekuban. All: Gilardino

Thiago Motta: "Orsolini titolare? Vedremo…" Ex di turno Thiago Motta che a Genova ha esordito in Serie A da calciatore prima del passaggio all’Inter e ha poi allenato una volta lasciato il calcio giocato: "Al Genoa ho passato momenti fantastici, tanto da allenatore come da giocatore, momenti diversi. Esperienze fantastiche. Sugli avversari: "Possono cambiare, anche a Sassuolo si sono messa a quattro. Danno pochi riferimenti sia a centrocampo sia davanti con Gudmundsson, hanno tanta mobilità". Sui dubbi di formazione: "Orsolini vedremo se dall'inizio o a gara in corso. Karlsson ancora non è a disposizione per questa partita".