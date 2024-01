Dopo il turnover in Coppa Italia, Dionisi ritrova i titolari: Berardi, Laurienté e Pinamonti partiranno dal 1', così come Boloca, autore del gol (inutile) a Bergamo. Italiano deve rinunciare a Nico Gonzalez, ancora infortunato, e Kouamé partito per la Coppa d’Africa. Chances per Brekalo. Il match è in programma oggi 6 gennaio alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e su NOW

Si conclude al Mapei il girone d’andata di Sassuolo e Fiorentina. Emiliani che non vincono da cinque giornate mentre la Viola è lanciata in zona Champions League. Dionisi ritrova i titolari dopo il massiccio turnover degli ottavi in Coppa Italia persi a Bergamo contro l’Atalanta. Berardi, Laurienté e Pinamonti partiranno dal 1’. Qualche assenza in più per Italiano che non può contare su Kouamé, partito per la Coppa d’Africa, Nico Gonzalez e Sottil ancora infortunati. Diventa così Brekalo il favorito per affiancare Ikoné e Beltran in attacco.