Dopo la sconfitta nell'andata del payoff di Conference League contro il Rapid Vienna, la Fiorentina si rituffa in campionato per dare continuità al successo contro il Genoa nella prima giornata. Le fatiche europee potrebbero portare Italiano a optare per qualche cambio. Scalpita Beltran per l'attacco e ci potrebbe essere spazio anche per Infantino. A centrocampo Arthur e Mandragora dovrebbero trovare regolarmente spazio. Il Lecce arriva dalla bella vittoria in rimonta contro la Lazio. In ballottaggio ci sono Banda e Di Francesco, confereme per Almqvist e Rafia. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul vanale 215 del telecomando Sky, alle 18.30.