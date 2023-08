Le probabili formazioni di Monza–Empoli Monza VS Empoli 3-4-1-2 4-2-3-1 Titolari 16 Di Gregorio M. 4 Izzo A. 22 Marí P. 5 Caldirola L. 84 Ciurria P. 32 Pessina M. 6 Gagliardini R. 77 Kyriakopoulos G. 28 Colpani A. 10 Caprari G. 47 D.Mota 1 Perisan S. 24 Ebuehi T. 34 Ismajli A. 33 Luperto S. 13 Cacace L. 5 Grassi A. 18 Marin R. 20 Cancellieri M. 35 Baldanzi T. 11 Gyasi E. 9 Caputo F. Riserve Lamanna, Gori, Cittadini, Carboni, D'Ambrosio, Antov, Birindelli, Machin, Valoti, Vignato, Carboni, Petagna, Diaw, Maric Perisan, Stubljar, Pezzella, Bereszynski, Guarino, Walukiewicz, Stojanovic, Marianucci, Henderson, Ranocchia, Haas, Shpendi, Ekong, Piccoli In dubbio - Walukiewicz Squalificati - - Indisponibili Bettella Caprile, Maldini, Fazzini Allenatore Raffaele Palladino Paolo Zanetti

Monza-Empoli, le probabili formazioni: Izzo torna nella difesa a tre

Per la sfida con l'Empoli, Palladino può contare nuovamente su Izzo mentre in avanti c'è da scegliere uno tra Mota e Maric. Zanetti potrebbe fare esordire il neo acquisto Bereszynski, mentre Pezzella potrebbe essere preferito a Cacace. In attacco c'è ballottaggio tra Caputo e Piccoli con il primo favorito. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky alle 18.30

Entrambe sconfitte nell'esordio stagionale e, dunque, entrambe a caccia di riscatto. Monza ed Empoli si affrontano all'U-Power Stadium con l'obiettivo di portare a casa punti per dare avvio il proprio percorso per i rispettivi obiettivi. La squadra di Palladino vuole ritrovare conferme dopo la splendida scorsa stagione. L'allenatore del Monza ritrova Izzo in difesa mentre in attacco c'è ancora ballottaggio tra Maric e Mota. Intoccabile la coppia di centrocampisti centrali composta da Gagliardini e Pessina. Zanetti potrebbe, invece, cambiare gli esterni e potrebbe esordire anche Bereszynski. In attacco c'è da scegliere tra Piccoli e Caputo con il secondo in vantaggio. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN 2, disponibile sul canale 215 del telecomando Sky alle 18.30.

Monza, Izzo torna nella linea a tre Palladino ritrova Armando Izzo nel terzetto difensivo che vedremo in campo sabato sera. Il difensore classe '92 era squalificato alla prima. Marì confermato mentre D'Ambrosio e Caldirola lottano per l'ultima maglia. In attacco c'è ancora aperto un ballottaggio: Maric, titolare all'esordio, lotta gomito a gomito con Dany Mota ma al momento è il secondo in pole per una maglia dal primo minuto. Nessun cambio in vista invece per la linea mediana com Gagliardini e Pessina coppia di interni e Kyriakopoulos esterno di sinistra. MONZA (3-4-2-1), la probabile formazione: Di Gregorio, Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Caprari; Mota. All. Palladino

Empoli, Zanetti potrebbe cambiare gli esterni Un cambio forzato e più di un ballottaggio da risolvere per Zanetti in vista della sfida col Monza. Caprile si è fermato a causa di una contusione a una caviglia. Perisan sarà quindi in distinta come portiere titolare. Occhio però alle corsie esterne difensive. Il mercato ha recentemente portato in Toscana Bereszynski che è in lotta con Ebuehi. Sulla fascia sinistra invece Pezzella punta a scavalcare Cacace. Gyasi ha un po' deluso sottoporta nella prima di campionato ma in questa settimana di allenamenti e partitelle pare aver ritorvato lo smalto giusto. Caputo-Piccoli è un dubbio che resta anche se il primo è in vantaggio. EMPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Grassi, Marin; Cancellieri Baldanzi, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

Palladino: "Affrontiamo una squadra forte" "Affrontiamo una squadra che ha perso la prima partita, ma ho visto varie gare dell'Empoli e penso che il risultato della gara col Verona sia stato bugiardo. Il calcio è fatto di episodi, ma è una squadra che sta bene, che è in salute, che ha un ottimo allenatore e si è rinforzata molto, con giocatori velocissimi davanti".