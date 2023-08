Napoli-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights

Serie A

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, che all'esordio stagionale al 'Maradona' non fallisce e conquista i tre punti anche contro il Sassuolo. Capitan Di Lorenzo il migliore in campo, ottima prova di Rrahmani, Juan Jesus e Osimhen. Nei neroverdi spicca il 7 di Boloca, bene anche Consigli. Le pagelle di Antonio Nucera GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI A