I giallorossi escono sconfitti dal Bentegodi pagando due grosse disattenzioni e non riuscendo nella rimonta: apre Duda dopo 4' sfruttando un errore di Rui Patricio, prima dell'intervallo raddoppia Ngonge in contropiede, con la difesa giallorossa altissima. Aouar trova il suo primo gol "italiano" e la riapre, ma non basta. Dybala fuori per un fastidio muscolare dopo 68': e alla prossima c'è Roma-Milan

PAGELLE