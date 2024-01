Genoa e Torino non si fanno male: finisce 0-0 la sfida di Marassi. Le due squadre si annullano dopo aver giocato una partita equilibrata e sofferta. Qualche occasione in più in attacco per i padroni di casa con la difesa dei granata che è stata impeccabile. Ancora un pari per Gilardino dopo quello rimediato al Dall’Ara contro il Bologna (e prima contro l'Inter). Ventotto punti per il Torino di Juric che nello scorso turno di campionato aveva battuto il Napoli 3-0

CLASSIFICA