Diversi cambi per Andreazzoli rispetto all'ultima contro il Milan, a partire da quello più significativo, in attacco, per il problema alla caviglia di Caputo, che non va nemmeno in panchina. Al suo posto si rivede in attacco dal 1' Mattia Destro. Nel tridente con lui "sale" Gyasi (con Fazzini che lo sostituisce sulla mediana) e Cambiaghi. In difesa torna Bereszynski a destra, Cacace va a sinistra e Luperto torna centrale

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Destro, Gyasi. All. Andreazzoli.