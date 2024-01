Nerazzurri scatenati all'U-Power Stadium, dove dominano 5-1 e si portano a +5 sulla Juve (impegnata martedì col Sassuolo). Avvio super dei nerazzurri, subito avanti col rigore di Calhanoglu (fallo di mano in area dell'ex Gagliardini). Immediato il raddoppio di Lautaro, servito da Dimarco. Annullato il gol di Pessina per fuorigioco. Calhanoglu fa doppietta sfruttando il tacco di Thuram. Accorcia Pessina su rigore trasformato anche da Lautaro per il bis personale. La chiude Thuram nel finale

