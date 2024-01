Il Torino ha raccolto 27 punti nelle prime 19 partite di questa Serie A; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), soltanto nel 2016/17 i granata ne hanno conquistati di più (29) dopo lo stesso numero di gare disputate in un singolo torneo della competizione. Il Torino non segna in trasferta da tre match di fila (l’ultima rete lontano da casa in questo campionato risale all’11 novembre scorso, sul campo del Monza), i granata non restano a secco di gol per quattro gare esterne da novembre 2021 in Serie A