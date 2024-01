L'Atalanta cerca punti preziosi per la rincorsa Champions, l'Udinese vuole riscattare il ko contro il Milan e restar fuori dalla zona pericolo in classifica. Questo l'obiettivo delle due squadre che si trovano al Gewiss Stadium per la 22^giornata di serie A. Gasperini ha perso in settimana Koopmeiners e Hien mentre Cioffi ritrova Pereyra che è in ballottaggio con Thauvin

L' Atalanta vuole sfruttare il turno casalingo per conquistare altri punti sulla strada delle posizioni nobili della classifica. L' Udinese , dopo i segnali di crescita mostrati nell'ultimo periodo, si lecca le ferite dopo il ko casalingo contro il Milan arrivato nel finale quando la squadra di Cioffi pregustava addirittura un possibile successo. L’Atalanta è imbattuta da 12 gare contro l’Udinese ma i friulani in serie A hanno ottenuto più vittorie di tutti (27) proprio contro l'Atalanta

Settimana non facile in casa Atalanta sul fronte infortuni. Gasperini ha perso prima Hien e poi Koopmeiners dunque è costretto a cambiare qualcosa nell'assetto che aveva immaginato. In porta spazio a Carnesecchi, difesa a tre con Scalvini e Kolasinac a scortare Djimsiti. De Roon ed Ederson si piazzeranno in cabina di regia con Holm e Ruggeri sulle corsie esterne. Pasalic agirà alle spalle di De Ketelaere e Pasalic , agiranno alle spalle di Scamacca che torna titolare

Udinese, Perez vicino all'addio ma titolare

Cioffi non rinuncerà a Nehuen Perez nonostante sia molto vicino al passaggo al Napoli. I friulani si schiereranno con il solito 3-5-2 che vede Lucca come riferimento in attacco e in appoggio un altro giocatore: il dubbio è fra Pereyra Thauvin che contro il Milan è stato fra i più positivi e potrebbe stavolta partire da titolare. Cioffi ha detto: "La squadra sta bene, è arrabbiata al punto giusto. Non è stato facile ricominciare la settimana, ma ho visto una grandissima reazione in termini di volontà"

UDINESE (3-5-2) la probabile formazione: Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Preyra, Lucca. All. Cioffi