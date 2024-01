Con una partita in meno l'Inter riguadagna il primo posto in classifica grazie al successo del Franchi. La squadra di Inzaghi batte 1-0 la Fiorentina grazie a una rete del solito Lautaro Martinez. I viola giocano una buona partita ma non concretizzano con Nzola e Bonaventura ma, soprattutto, falliscono un calcio di rigore con Nico Gonzalez, parato da Sommer. La Fiorentina resta al quinto posto a -2 dall'Atalanta e a 34 con il Napoli

