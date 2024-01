La maledizione dei terzini colpisce ancora la squadra ciociara. Il neo-acquisto Zortea, già decisivo col Cagliari con un assist, è indisponibile assieme ai vari Oyono, Lirola e Marchizza. Gelli e Brescianini si adattano laterali con Okoli e Romagnoli in mezzo. A centrocampo c'è Harroui con Barrenechea e Bourabia, a sorpresa in campo al posto di Mazzitelli. Seck, arrivato in settimana dal Torino, subito titolare con Soulè e Kaio Jorge in attacco.