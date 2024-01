Il Monza ha perso tre delle ultime quattro partite all’U-Power Stadium in campionato (1 vittoria), tante sconfitte quante nelle precedenti 19 gare interne (7 vittorie, 9 pareggi). I brianzoli potrebbero inoltre perdere tre match interni di fila solo per la seconda volta in Serie A (dopo le prime tre partite casalinghe in assoluto nel torneo, tra agosto e settembre 2022).