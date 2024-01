Il Genoa non ha perso nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A (2 vittorie, 4 pareggi), trovando il successo in quello più recente (2-1 contro la Salernitana): per il Grifone, quella in corso è la serie di imbattibilità più lunga nella competizione da marzo 2022 (otto partite di fila senza sconfitte in quell’occasione). Inoltre, la squadra rossoblù non vince da due partite di fila nel massimo campionato da febbraio 2021 (tre in quell’occasione).