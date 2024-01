L'Empoli ferma la Juventus: finisce 1-1 all'Allianz Stadium, con i bianconeri costretti a giocare circa 75' in inferiorià numerica per il rosso diretto ad Arkadiusz Milik (il peggiore in campo). Gli uomini di Allegri sbloccano comunque il risultato a inizio ripresa con il solito Dusan Vlahovic (il migliore), ma venti minuti dopo il neoentrato Baldanzi firma il pari. Di seguito i voti a cura di Federico Botti

