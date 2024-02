Le probabili formazioni di Lecce–Fiorentina Lecce VS Fiorentina 4-3-3 4-2-3-1 Titolari 30 Falcone W. 17 Gendrey V. 6 Baschirotto F. 5 Pongracic M. 25 Gallo A. 77 Kaba M. 29 Blin A. 10 Oudin R. 7 Almqvist P. 9 Krstovic N. 22 Banda L. 1 Terracciano P. 22 Faraoni D. 28 Martínez L. 16 Ranieri L. 3 Biraghi C. 8 Lopez M. 32 Duncan A. 10 González N. 5 Bonaventura G. 7 Sottil R. 9 Beltrán L. Riserve Brancolini, Samooja, Venuti, Dorgu, Rafia, Touba, Berisha, Gonzalez, Sansone, Pierotti, Piccoli Martinelli, Vannucchi, Kayode, Parisi, Infantino, Comuzzo, Mandragora, Barak, Amatucci, Nzola In dubbio - - Squalificati Ramadani Ikoné Indisponibili Dermaku Castrovilli, Dodò, Arthur, Christensen, Kouamé Allenatore Roberto D'Aversa Vincenzo Italiano

Probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Ramadani: è ballottaggio tra Blin e Gonzalez. Italiano convoca Belotti che partirà dalla panchina. Tornano Nico Gonzalez e Sottil dal 1', dubbio in difesa. Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, calcio d'inizio alle 20.45 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Ritrovare la vittoria. Un obiettivo comune per Lecce e Fiorentina, a caccia del primo successo nel 2024, che apriranno la 23^ giornata di Serie A nell'anticipo del venerdì al "Via del Mare". I salentini, reduci dal ko in rimonta contro il Genoa, non vincono dal 16 dicembre contro il Frosinone. Da quel giorno sono arrivate cinque sconfitte e un pareggio. Risale al 29 dicembre, invece, l'ultima vittoria della Fiorentina che domenica scorsa ha perso 1-0 al Franchi contro l'Inter.

Ramadani squalificato, in attacco torna Banda D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Ramadani. Al suo posto ci sarà uno tra Gonzalez e Blin: il favorito attualmente è il francese. Nessun dubbio in difesa con Gendrey e Gallo sugli esterni e la coppia Baschirotto-Pongracic in mezzo, mentre in attacco dovrebbe tornare Banda dal 1'. Rientrato a Lecce dopo la Coppa d'Africa, lo zambiano era stato impiegato per mezz'ora contro il Genoa e adesso potrebbe prendere il posto di Sansone per completare il tridente con Almqvist e Krstovic. leggi anche Milan senza sorprese a Frosinone: probabili di A

LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda. All.: D'Aversa

Belotti dalla panchina, c'è Nico Gonzalez dal 1' Due assenze per Italiano che non avrà a disposizione Ikoné (squalificato) e Arthur, rimasto a Firenze a causa di un affaticamento ai flessori della coscia destra. A centrocampo spazio a Maxim Lopez al fianco di Duncan, mentre sulla trequarti tornerano dall'inizio sia Nico Gonzalez che Sottil. Belotti partirà dalla panchina, ma potrebbe trovare spazio a partita in corso. L'unico dubbio è in difesa: se a sinistra tornerà Biraghi dopo la squalifica, a destra sarà ballottaggio tra Faraoni e Kayode. leggi anche Il Gallo è Viola: Belotti arma in più per Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. All.: Italiano

