Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Inter e Juventus si presentano entrambe in formazione tipo. Allegri ritrova Rabiot e Vlahovic. Pioli non ruota e ripropone i soliti noti. Lazio senza Zaccagni e con Luis Alberto in ballottaggio. Fiorentina con un Belotti che già scalpita. Buone notizie per Juric e il Torino