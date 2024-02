L'allenatore della Salernitana prima del fischio d'inizio: "Boateng si è messo a disposizione, ha fatto due allenamenti dopo otto mesi. Faremo una grande partita, dispiace perdere Fazio, Gyomber e Pirola in un colpo solo ma trasformeremo l’emergenza in punti. Dobbiamo muovere la classifica. Il mercato? Sono contento di vedere subito i nuovi: si alleneranno giocando, abbiamo bisogno di fare punti. Uno che ha fatto la carriera di Boateng e viene a Salerno per fare un’impresa, è sicuramente molto importante. Si è messo subito a disposizione. Non mi preoccupano le assenze davanti: oggi rientra Dia, ma avrà una mezz’ora in campo. Speriamo di non prendere gol, purtroppo ci capita sempre qualcosa di negativo. Serve più attenzione, le prestazioni vanno tramutate in punti. Il Torino? È una partita tosta, ma ho pensato a mettere i migliori in campo".