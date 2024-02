Le parole del ds biancoceleste, Fabiani, nel pre-partita a proposito del mercato: "Abbiamo usato il metodo della coerenza, cioè quello di non smantellare la squadra: abbiamo detto che là dove ci fosse stata l'occasione per il futuro l'avremmo colta. Questo non si è verificato, era inutile andare sul mercato e prendere tanto per prendere. Noi avevamo da riparare ben poco"