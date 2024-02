Meluso (ds Napoli): "Abbiamo parlato con Zielinski e Demme per spiegare loro le logiche, che sono assolutamente calcistiche e non personali, che li hanno esclusi (Demme è fuori rosa, Zielinski escluso dalla lista Champions, ndr). Con Zielinski è stato un confronto franco, è un ragazzo d'oro e ha dato tanto al Napoli. Continuerà a farlo, anche se solo in campionato. Ngonge? Contenti di averlo preso, una freccia in più per Mazzarri, giovane di prospettiva che in A ha già fatto bene. Non è arrivato un difensore perché abbiamo piena fiducia in Ostigaard"