Pareggio senza gol a Torino, 0-0 che rallenta la rincorsa della squadra di Juric all'Europa. In avvio ci prova Sanabria, buon impatto dell'esordiente Boateng che salva su Lazaro e Zapata. Problema muscolare per Rodriguez: debutta Masina. Chance nella ripresa per Linetty e Dia oltre a Pellegri. La Salernitana resta ultima ma riparte dopo quattro sconfitte di fila

