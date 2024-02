Prima vittoria in campionato nel 2024 per la squadra di Italiano, che domina il Frosinone e va provvisoriamente al 6° posto. Beltran colpisce subito il palo, scatenato Ikoné in tre minuti: assist per la prima rete viola di Belotti, raddoppio con la deviazione di Okoli. Gonzalez spreca il tris, lo trova Martinez Quarta di testa prima dell'intervallo. Da applausi il poker di Gonzalez, accorcia Mazzitelli su punizione e Barak la chiude

