Non è ancora chiaro se sia una posizione “definitiva”, ma dopo la partita vinta contro il Verona (proprio con un gran gol di Kvara), Mazzarri l’aveva spiegato: “Adesso tutti lo conoscono e quando gioca largo lo raddoppiano e lo ingabbiano: toccherà farlo giocare più spesso al centro come fa in nazionale”. Contro l’Hellas era infatti partito nella sua solita posizione, largo a sinistra, per poi essere accentrato con l’ingresso di Lindstrom. Cambio che aveva favorito la rimonta del Napoli (con il primo gol favorito da un assist di Lindstrom e il secondo inventato da Kvara in posizione di trequartista centrale)