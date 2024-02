La partita tra Genoa e Atalanta sarà senza dubbio seguita con molta attenzione dal ct Luciano Spalletti. In campo due papabili centravanti dell'Italia ai prossimi Europei, Mateo Retegui da una parte e Gianluca Scamacca dall'altra: finora tra infortuni e scelte tecniche la loro stagione è stata al di sotto delle aspettative. 5 gol per il genoano, 6 per l'atalantino in campionato. Se vogliono sperare nella convocazione estiva, la doppia cifra deve essere un traguardo minimo per entrambi