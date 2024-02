Con un gol di Theo Hernandez, servito da una gran palla di Leao, il Milan batte il Napoli a San Siro. Azzurri pericolosi in avvio con Simeone, poi i rossoneri la sbloccano. Nella ripresa Politano ci prova più volte, Leao spreca il raddoppio e nel finale Simic per poco non regala il pari al Napoli con un auto-palo nel tentativo di anticipare Di Lorenzo

