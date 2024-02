L'allenatore della Fiorentina nel pre-partita: "Periodo negativo, troppi errori nostri e momenti in cui non siamo rimasti in partita. Oggi serve più attenzione, partita e punti importanti. Non riusciamo a essere costanti sotto tanti punti di vista, compreso l'approccio: non riusciamo ad essere arrembanti dall'inizio. Gonzalez? Sta bene, ha iniziato a intensificare il lavoro. Mi auguro abbia una tenuta lunga, deve iniziare a faticare e aumentare il minutaggio. Nico è troppo importante per noi, ci è mancato e darà tanto. Bonaventura è in panchina come Arthur, Sottil e Nzola: se possono cambiare la partita da subentrati, sono un'arma in più. Mercoledì giochiamo ancora (recupero a Bologna, ndr). Il mercato è chiuso, mancano tre mesi e restiamo concentrati sul campo"