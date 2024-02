25^ giornata

La Juventus rallenta anche a Verona e scivola a -9 dall'Inter. I bianconeri rischiano di essere sorpassati anche al secondo posto dal Milan, impegnato domenica sera a Monza. L'Hellas aggancia il Sassuolo al quartultimo posto. Neroverdi sconfitti dall'Atalanta, che continua a correre: quarto posto e +9 sul Napoli, fermato 1-1 in casa dal Genoa. Per l'Europa in programma lo scontro diretto Lazio-Bologna e Frosinone-Roma. Ecco come cambia la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A