Milan-Slavia, Roma-Brighton e Sporting-Atalanta

Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, in diretta a Sky Sport 24: "Lo Sporting Lisbona è un avversario di grande valore, noi conosciamo loro, ma loro conoscono noi visti i precedenti nel girone. E' una squadra di grande valore, grande esperienza internazionale, non dobbiamo sottovalutarli. In questo sorteggio ci sono tante squadre con una grande storia calcistica, potevano tranquillamente essere in Champions, sono tutte molto forti"