Non torna la vittoria per la Juve che resta senza successi per il quarto turno di fila. Dopo il pari con l'Empoli e i ko contro Inter e Udinese ecco il nuovo stop per 2-2 col Verona. Magia di Folorunsho e pari di Vlahovic su rigore, poi nuovo vantaggio Hellas con Noslin e nuovo pari di Rabiot. Allegri può essere scavalcato dal Milan ed + a -9 dall'Inter (che ha una partita in meno)

