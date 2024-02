26^ giornata

L'Inter passa senza problemi anche a Lecce e risponde alla vittoria della Juve, tornando a +9 sui bianconeri (nerazzurri sempre con una partita in meno). Milan e Atalanta chiudono sul pareggio: il Bologna è al 4° posto in solitaria. Il Napoli non si sblocca in trasferta, pari col Cagliari che resta però in zona retrocessione. Ecco la classifica con l'ordinamento della Lega Serie A ISCRIVITI AL CANALE WHASTAPP DI SKY SPORT