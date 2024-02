Beffa nel finale per la squadra di Calzona, che torna a segnare in trasferta ma non vince per un digiuno che dura da tre mesi. Partita difficile all'Unipol Domus: sardi pericolosi nel primo tempo, autogol annullato a Rrahmani per il fuorigioco di Lapadula. Nella ripresa illude Osimhen, gli azzurri mancano il raddoppio e incassano al 96' il pareggio di Luvumbo su errore di Juan Jesus