Al Via del Mare l'Inter cala il poker per la terza volta di fila e torna a +9 sul secondo posto. Al quarto d'ora Lautaro firma il vantaggio, segnando il suo 100° gol in Serie A. Nella ripresa cambia l'arbitro (Baroni sostituisce l'infortunato Doveri), ma non il corso del match: Frattesi sigla il bis al 54', poi arriva la doppietta di Lautaro. De Vrij cala il poker di testa, per il Lecce un altro pesante ko

CLASSIFICA - LAUTARO SUPERA I 100 GOL IN A: I SUOI NUMERI