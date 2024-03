Non si ferma la squadra di Inzaghi, che infila la decima vittoria di fila in campionato e va momentaneamente a +18 sulla Juventus (attesa domenica dall'Atalanta). In avvio ci provano Sanchez e Darmian, bravo Skorupski che salva su Barella. Il gol-partita lo firma Bisseck di testa su assist di Bastoni. Nella ripresa pericolosi Posch e Zirkzee, assalto del Bologna che tuttavia sbatte contro la difesa nerazzurra

PAGELLE - CLASSIFICA