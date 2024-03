Andrea Pinamonti, autore di nove gol in questo campionato (tra cui la sua ultima doppietta proprio contro il Frosinone nel match d’andata), potrebbe andare in doppia cifra di reti per la seconda volta in Serie A, dopo le 13 marcature nel 2021/22 con l’Empoli. I primi cinque gol del classe ’99 in Serie A sono arrivati con la maglia del Frosinone in 27 presenze nel 2018/19.