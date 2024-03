Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, il Genoa di Gilardino torna a Marassi dove ospita il Monza reduce a sua volta dal 4-0 subìto dalla Roma. Padroni di casa con la solita coppia Gudmundsson-Retegui in attacco, Vogliacco al posto dello squalificato Vasquez. Palladino sceglie ancora Djuric come punta centrale. Rientra Izzo dopo un turno di stop. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD