L'Inter ottiene soffrendo il 10° successo di fila in campionato (prima volta sotto Simone Inzaghi) e deve ringraziare la sua difesa: tutta la linea da 7 in pagella (Bisseck migliore in campo e autore del gol decisivo). Un solo nerazzurro sotto il sei: lo sfortunato Arnautovic, che si fa anche male. Le pagelle di Federico Botti

