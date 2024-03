Probabili formazioni di Empoli-Bologna

Tanti dubbi per Nicola che proverà a recuperare Grassi o Marin a centrocampo. Thiago Motta senza Zirzkee e Posch, tornano Orsolini e Ndoye dal primo minuto. Le probabili di Empoli-Bologna, in diretta alle 20.45

Si apre a Empoli la 29^ giornata di Serie A con gli azzurri di Davide Nicola che ospitano il Bologna. Al Castellani sarà una sfida importante per due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi: da una parte il sogno Europa dei rossoblù, dall'altra la salvezza degli azzurri. L'Empoli di Nicola è reduce da due sconfitte consecutive contro Milan e Cagliari e vuole ripartire per allontanare la zona retrocessione, distante un punto. Quarto posto, invece, per il Bologna che ha interrotto una serie di sei vittorie consecutive con il ko contro l'Inter. I rossoblù di Thiago Motta devono spezzare un tabù: gli emiliani, infatti, non hanno mai vinto in campionato al Castellani. Il match sarà in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Polizzi e commento di Lorenzo Minotti.

La probabile dell'Empoli: dubbio a centrocampo Tanti dubbi per Nicola, ma il principale è a centrocampo. Grassi e Marin non sono al meglio e proveranno a recuperare. Se nessuno dei due dovesse farcela, l'allenatore arretrerebbe Zurkowski al fianco di Maleh. In difesa non c'è Ismajli per infortunio, spazio a Bereszynski con Walukiewicz e l'inamovibile Luperto. A sinistra ballottaggio tra Pezzella e Cacace mentre in attacco Cerri insidia Niang. "Cerri è utile e lo sarà, vale per tutti gli altri - ha spiegato Nicola alla vigilia - Dal punto di vista tattico Niang a Milano ha fatto una partita importante, con loro anche Caputo che non è al top è da tenere in considerazione".

EMPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All.: Nicola

La probabile del Bologna: Motta senza Zirzkee e Posch Oltre a Zirzkee, fermo per la lesione al bicipite femorale che lo terrà fuori per 3-4 settimane, Thiago Motta deve fare a meno anche di Posch, assente vista l'imminente nascita del figlio. Al posto dell'attaccante olandese ci sarà Odgaard, sulla corsia di destra pronto De Silvestri. Sulla trequarti, invece, torneranno dal 1' Orsolini e Ndoye. Ancora due ballottaggi da risolvere per Motta: il primo è in difesa tra Kristiansen e Lucumì, il secondo a centrocampo tra Aebischer e Fabbian. leggi anche Motta: "Zirkzee out? Fiducia in Castro e Odgaard"