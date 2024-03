Motta: "Zirkzee out? Fiducia in Castro e Odgaard"

Le parole dell'allenatore alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Bologna non ha mai vinto in casa loro, ma facendo le cose giuste ce la possiamo fare". Match in diretta venerdì 15 marzo alle 20.45 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW

Il ko con l'Inter non può e non deve togliere fiducia al Bologna. Parola di Thiago Motta, che ha presentato così la trasferta del suo Bologna in casa dell'Empoli, in programma domani sera al Castellani alle 20.45: "Esistono sempre momenti più o meno belli nel corso della stagione. E' necessario migliorarsi giornata dopo giornata e mantenere un grande equilibrio. Quella di Empoli è una partita importante: loro stanno bene, sanno cosa vogliono e hanno messo in difficoltà tante squadre. Sarà una bella partita da giocare. Il Bologna a Empoli non ha mai vinto, ma facendo le cose giuste ce la possiamo fare". Partita da giocare senza Zirkzee, out per le prossime 3 settimane a causa di una lesione muscolare alla coscia: "Joshua è Joshua, non dobbiamo paragonarlo con nessuno. Mi dispiace per lui, perché era un periodo molto positivo. Ma i ragazzi che possono sostituirlo stanno bene, da Jens Odgaard a Santiago Castro che è arrivato qui con grande fame: avranno un'occasione e sono convinto che la coglieranno". L'assenza dell'ultimo minuto è legata a Stefan Posch, diventato padre: "Beukema può giocare a destra, De Silvestri e Corazza stanno bene: chi giocherà lo farà al meglio". Il Bologna arriverà al Castellani forte del sostegno di oltre 4mila tifosi: sarà un esodo, a conferma di una piazza che crede fortemente nella corsa alla Champions e al quarto posto che il Bologna occupa con 3 punti di margine sulla Roma e 4 sull'Atalanta, impegnate rispettivamente con Sassuolo e Fiorentina domenica alle 18. Il Bologna può tentare la fuga. A patto di battere l'Empoli e dimostrare di poter sopperire all'assenza di Zirkzee, capocannoniere dei rossoblù e bomber da trasferta, avendo realizzato 8 delle sue 10 reti in campionato lontano dal Dall'Ara