La Juventus non va oltre il pari in casa con il Genoa, senza creare nulla nel primo tempo e risvegliandosi nella ripresa con i due pali colpiti da Iling e Kean (al 90'). Bianconeri nervosi: Chiesa, sostituito, esce contrariato; Vlahovic si fa espellere nei minuti di recupero per proteste. Bianconeri senza successi da tre giornate, uno solo nelle ultime 8 di campionato

