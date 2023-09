Primo successo in campionato per il Torino di Juric che batte 1-0 il Genoa, al termine di una gara dalle pochissime emozioni, grazie a un grandissimo gol di Radonjic (mandato in campo al 64') al quarto minuto recupero: dribbling a saltare l'avversario sul lato sinistra dell'area di rigore e destro potentissimo all'incrocio opposto. Nei granata buon esordio per Zapata, in campo per 64'

