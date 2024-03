Il Genoa è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide contro il Frosinone in Serie A (2 vittorie, 2 pareggi), perdendo però quella più recente, lo scorso 26 novembre; solo due volte nella loro storia in Serie A i ciociari hanno vinto entrambe le partite stagionali contro una singola squadra: contro Verona ed Empoli, in entrambi i casi nel 2015/16