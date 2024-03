Tre punti pesantissimi per i biancocelesti appena affidati a Tudor, che salgono al 7° posto e alimentano le difficoltà della Juventus di Allegri (solo 7 punti nelle ultime 9 partite). In avvio ci provano Bremer e Castellanos, impreciso due volte da posizione favorevole. Brividi per Szczesny, attento su Felipe Anderson. Pericoloso Chiesa, fermato da Mandas che risponde anche a Cambiaso. Nel finale lampo di Luis Alberto e gol-partita di Marusic, che la decide di testa su cross di Guendouzi

