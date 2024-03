Probabili formazioni Torino Monza

SI annuncia un match molto equilibrato e interessante quello fra Torino e Monza che andrà in scena alle 15 di sabato 30 marzo davanti a circa 25mila spettatori. Le due squadre sono ancora in corsa per un piazzamento nelle prossime coppe europee e dopo l'1-1 dell'andata a Monza proveranno a fare di tutto per superarsi. La pausa delle Nazionali ha restituito qualche giocatore non al meglio ai due allenatori. Da monitorare Bellanova e Buongiorno fra i padroni di casa mentre nel Monza mancherà Bondo a centrocampo per squalifica. Gagliardini il favorito per sostituirlo