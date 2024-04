Con una ripresa di altissimo livello, il Napoli ribalta il Monza e torna a vincere in campionato. È la squadra di Palladino che va in vantaggio con Djuric nel primo tempo, ma in appena 6' dal 55' al 61', i campani segnano tre gol stupendi con Osimhen, Politano e Zielinski. Reagisce la squadra di Palladino che accorcia già al 62' con il sinistro a giro di Colpani, ma è Raspadori a chiudere il match fissando il punteggio sul 4-2 al 68'

LA CLASSIFICA - LE PAGELLE