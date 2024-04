Un Napoli da montagne russe: la squadra di Calzona va sotto contro il Monza, poi la ribalta nel secondo tempo con 4 gol in 13 minuti a firma Osimhen (il migliore in campo), Politano, Zielinski e Raspadori. I campani sorpassano così la Lazio e salgono al 7° posto in classifica. Inutili per la squadra di casa le reti di Djuric e Colpani. Di seguito i voti del match a cura di Daniele Barone

